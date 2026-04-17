Phantom-Rallye: Warum der Markt ohne Käufer steigt

Doch der Teuer-Tsunamie rollt gemächlich, aber sicher auf uns zu. Abgesehen davon, dass die Dauer der Folgen des Irankriegs noch kaum abschätzbar für die Wirtschaft sind und sich zunächst in teurer Energie und erhöhter Inflation abzeichnen, tendieren die Börsen weltweit mit einem Vorschuss.

In den letzten Tagen hat eine deutliche Erholung an den Märkten eingesetzt. Anleger weltweit zeigen sich erleichtert über den Waffenstillstand im Nahen Osten.

Wagen wir einen genauen Blick hinter den massiven Anstieg. Beim S&P 500, der 11 Tage in Folge angestiegen und am Mittwoch die Marke von 7.000 Punkte geknackt hat, ist das Handelsvolumen gehandelter Aktien überaus niedrig. Aber trotzdem klettert der Index auf ein neues Allzeithoch. Wie kann das sein?

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Dieser Anstieg macht auch Aussagen darüber, wie gesund und nachhaltig dieser Anstieg überhaupt ist. Der aktuelle Ausbruch des S&P 500 erfolgt mit einem vergleichsweise geringem Volumen.

Während zu Jahresbeginn die Stärke des Marktes noch von breiter Teilnahme und somit erhöhtem Handelsvolumen begleitet wurde, zeigt der aktuelle Anstieg ein anderes Bild: Die Umsätze liegen rund 20 bis 30 Prozent darunter.

In konkreten Zahlen heißt das: Während der Ausbruch im Januar 2026 noch mit 7,5 Millarden gehandelten Aktien sich vollzog, so sehen wir im April nur ein Volumen von rund 5,1 Milliarden Aktien (laut Daten von macromicro.me).

Der aktuelle Boom wird also nicht von breiter Nachfrage getrieben. Die Vermutung liegt nahe, dass hier technische Faktoren eine Schlüsselrolle spielen, wie beispielsweise Short Covering.

Besonders deswegen, weil große Investoren derzeit zurückhaltend handeln. Zudem findet rund 44 Prozent der Aktivitäten außerbörslich statt, in sogennanten Dark Pools, also alles andere als Risk-Off. Woher kommt dann die Rallye, wenn kein frisches Geld fließt?

Wir kennen von Meme-Aktien den Short-Squeeze-Effekt. Und ein Teil der aktuellen Rallye ist darauf zurückzuführen. Große Marktteilnehmer mussten sich absichern und kaufen zwangsläufig Aktien zurück.

Durch das geringe Handelsvolumen und die geringe Aktivität großer Investoren liegt die Vermutung nahe, dass ein erheblicher Teil der Bewegung eben aus Short Covering und Rebalancing kommt und nicht aus breiter, neuer Kaufnachfrage.

Das macht den Markt anfällig für erneute Rücksetzer: Die Phantom-Rallye läuft, es stellt sich nur die Frage: Wie lange noch?

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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