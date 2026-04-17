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    Dividenden im Fokus

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    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Dividenden im Fokus - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
    Foto: adobe.stock.com

    National Bank Holdings (A) ist eine US-Regionalbank mit Fokus auf Geschäfts- und Privatkundenkredite, Einlagenprodukte und Treasury-Services, v. a. im Mittleren Westen/Westen der USA. Sie konkurriert mit U.S. Bancorp, KeyCorp, Zions, regionalen und lokalen Banken. Stärken: fokussierte Regionalpräsenz, konservatives Risikoprofil, Nähe zum Mittelstand, teils überdurchschnittliche Kapital- und Profitabilitätskennzahlen.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit National Bank Holdings Registered (A) nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    National Bank Holdings Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,12 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,37 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,57 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in National Bank Holdings Registered (A) investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +6,71 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    National Bank Holdings Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,12 %.
    Mit +3,12 % Dividendenrendite bietet National Bank Holdings Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,37 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen National Bank Holdings Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,12 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,57.
    National Bank Holdings Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 1,57 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,12 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    National Bank Holdings Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Die National Bank Holdings Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 35,10 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,29 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,10  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,12 %, eine Investition von etwa 192.308 benötigt.

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