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    JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus anlässlich des Verkaufs von Delivery-Hero-Anteilen an Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit der Maßnahme setze der Tech-Investor die Vereinbarung mit der EU-Kommission um, seinen Anteil zugunsten der Übernahme von Just Eat Takeaway bis August zu reduzieren, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Beschluss folge auf jüngste Berichte, wonach Prosus auch mit dem zweitgrößten Delivery-Hero-Aktionär Aspex über den Verkauf eines weiteren 10-Prozent-Pakets spreche./tih/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 43,17EUR auf Tradegate (17. April 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Prosus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 74
    Kursziel alt: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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