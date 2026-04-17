OpenAI könnte 30 Milliarden für Chips zahlen – was das für die Zukunft bedeutet

Das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI hat sich laut einem Bericht von The Information, bereit erklärt, Cerebras in den nächsten drei Jahren mehr als 20 Milliarden Dollar für Server zu zahlen, die mit Chips des Unternehmens ausgestattet sind. Der Deal, der doppelt so hoch ist wie der bisher für diesen Kauf vorgesehene Betrag, dürfte die Abhängigkeit von Chips von Nvidia verringern und möglicherweise die Rechenkosten von OpenAI senken.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält OpenAI Optionsscheine für Aktien von Cerebras, wie zwei Quellen gegenüber The Information erklärten. Die Ausgaben von OpenAI könnten sich in den nächsten drei Jahren auf 30 Milliarden US-Dollar belaufen, was OpenAI Optionsscheine für 10 Prozent der Cerebras-Anteile einbringen könnte, so eine weitere Quelle gegenüber dem Nachrichtenportal.