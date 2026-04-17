Nemetschek Aktie steigt am 17.04.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von +7,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +5,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,60€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -23,52 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um +9,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -32,18 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,57 % geändert.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,38 % 1 Monat -8,72 % 3 Monate -23,52 % 1 Jahr -41,38 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 17.04.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,83 Mrd.EUR € wert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.04.2026 / 11:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.