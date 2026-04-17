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    Nemetschek Aktie steigt am 17.04.2026 kräftig

    Am 17.04.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um +7,22 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek Aktie steigt am 17.04.2026 kräftig
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

    Nemetschek aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Mit einer Performance von +7,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +5,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 67,60. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -23,52 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um +9,38 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -32,18 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,57 % geändert.

    Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,38 %
    1 Monat -8,72 %
    3 Monate -23,52 %
    1 Jahr -41,38 %
    Stand: 17.04.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,83 Mrd.EUR € wert.

    Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Nemetschek SE Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.04.2026 / 11:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

    Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


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    Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien


    In einem weiterhin recht positiven Umfeld haben am Freitag Aktien aus dem Software- und Internetbereich spürbar angezogen. Sie profitierten von der jüngsten deutlichen Markterholung der Technologiewerte in den USA, die zuletzt in der wieder …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    +7,38 %
    +9,68 %
    -8,65 %
    -22,70 %
    -41,61 %
    -1,66 %
    +5,27 %
    +310,92 %
    +1.189,52 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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