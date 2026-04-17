Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.04.26
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.04.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX-Future (+0,94 %) genz vorne. Gefolgt von VanEck Morning. Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (+0,07 %), NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) Rolling Future (-2,12 %), Siemens Energy (-0,32 %), DAX Performance (+0,91 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX-Future
|HM4QRF
|Long
|1,52 Mio.
|DAX-Future
|DN0CWW
|Long
|120,60 Tsd.
|Siemens Energy
|PJ9KS3
|Long
|2,20
|101,08 Tsd.
|DAX Performance
|VJ67Y2
|Short
|77,02
|99,79 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Meta Platforms
|SY0270
|Long
|4,29
|19,89 Tsd.
|Unilever Plc
|UQ9QE4
|Long
|8,56
|16,82 Tsd.
|Unilever Plc
|WA1RUB
|Long
|6,56
|16,17 Tsd.
|Amazon Inc
|SW8U5S
|Long
|5,56
|13,36 Tsd.
|Apple Inc.
|SU55VE
|Long
|2,99
|12,08 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|VanEck Morning. Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
|
Bonus Garantie
|GV8RMD
|727,20 Tsd.
|Bayer AG
|
Classic
|DK0XP0
|73,82 Tsd.
|BASF SE,SAP SE,Merck KGaA,Fresenius SE & Co. KGaA,Deutsche Börse AG
|
Sonstige
|DK04QU
|59,17 Tsd.
