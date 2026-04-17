KSB erhöht seine Beteiligung an ai-omatic (FOTO)
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Frankenthal (ots) -
- Anteil an ai-omatic solutions auf 47 Prozent ausgebaut
- Ganzheitliche Lösung zur vorausschauenden Wartung industrieller Anlagen
- Wartungscockpit basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) mit hohem Mehrwert
in der Anlagenbetreuung
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB treibt seine Digitalstrategie konsequent
voran. Das Unternehmen baut seine strategische Partnerschaft mit ai-omatic
solutions deutlich aus und erhöht seine Beteiligung an dem Hamburger KI-Start-up
von bisher 5 Prozent auf nun 47 Prozent. Mit dem Schritt vertieft KSB die
Zusammenarbeit im Bereich KI-gestützter Serviceplattformen.
Bereits die erste Beteiligung Anfang 2024 zeigte klare technologische und
geschäftliche Vorteile. "Die digitale Vernetzung von Maschinenkomponenten unter
Einsatz von KI bietet einen erheblichen Mehrwert sowohl für Kunden als auch die
Maschinenhersteller. Sie führen zu einer neuen Definition der
Kundenschnittstelle und erlauben ein ganz neues Portfolio an wichtigen
Dienstleistungen wie vorbeugender Wartung", sagt Dr. Stephan Timmermann,
Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. "Die KI-Plattform des Unternehmens ermöglicht
eine Anlagenüberwachung, die weit über einzelne Komponenten wie Pumpen
hinausgeht."
Serviceangebot erweitert
KSB bietet mit dem "KSB Guard Monitoring Service" bereits jetzt eine etablierte
Lösung zur Pumpenüberwachung. Die Technologie von ai-omatic erweitert diesen
Ansatz auf komplette Maschinenparks bis hin zu ganzen Industrieanlagen. "Damit
können wir unseren Kunden ein ganzheitliches Anlagen-Monitoring aus einer Hand
anbieten", so Dr. Timmermann.
In gemeinsamen Kundenprojekten zeigt sich heute der Erfolg der Partnerschaft.
Die Daten der KSB-Sensorik fließen in die Software von ai-omatic ein und werden
dort mit KI-basierten Modellen ausgewertet. Für die Kunden hat das viele
Vorteile: Ungeplante Stillstände von Anlagen lassen sich durch frühzeitiges
Erkennen von Abweichungen reduzieren. Die Wartungsmannschaften werden entlastet,
ein Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels. Darüber hinaus lässt sich die
Instandhaltung optimieren, weil der Austausch von Anlagenbauteilen zum
bestmöglichen Zeitpunkt stattfindet.
Wachsender Markt für Predictive Maintenance
Der Markt für KI-gestützte vorbeugende Wartung wächst jährlich um bis zu 30
Prozent. Besonders Branchen mit kontinuierlichen Produktionsprozessen wie
Chemie, Industrie, Energie und Stahl setzen auf entsprechende Lösungen, da
Ausfälle hier hohe Folgekosten verursachen. KI bietet dabei einen erheblichen
Mehrwert. "Das Unternehmen ai-omatic verfügt über ein innovatives, in der Praxis
erprobtes Produkt, das perfekt zu unserer Digitalstrategie passt", erläutert Dr.
Timmermann.
Zukauf statt Eigenentwicklung
Die erhöhte Beteiligung ist zugleich ein klares "Win-Win"-Modell für alle
Beteiligte. "Durch die Integration des Produktes von ai-omatic verkürzen wir die
Entwicklungszeit der KSB-eigenen Steuerungs- und Überwachungsplattform
erheblich. Gleichzeitig unterstützen wir ai-omatic in der Professionalisierung
ihres Marktzuganges, indem wir dem Unternehmen die KSB-Vertriebskompetenz und
das zugehörige Netzwerk zur Verfügung stellen", sagt Dr. Timmermann.
KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
Mitarbeitern einen Umsatz von über 3 Mrd. EUR erzielt
Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6257279
OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
- Anteil an ai-omatic solutions auf 47 Prozent ausgebaut
- Ganzheitliche Lösung zur vorausschauenden Wartung industrieller Anlagen
- Wartungscockpit basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) mit hohem Mehrwert
in der Anlagenbetreuung
Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB treibt seine Digitalstrategie konsequent
voran. Das Unternehmen baut seine strategische Partnerschaft mit ai-omatic
solutions deutlich aus und erhöht seine Beteiligung an dem Hamburger KI-Start-up
von bisher 5 Prozent auf nun 47 Prozent. Mit dem Schritt vertieft KSB die
Zusammenarbeit im Bereich KI-gestützter Serviceplattformen.
Bereits die erste Beteiligung Anfang 2024 zeigte klare technologische und
geschäftliche Vorteile. "Die digitale Vernetzung von Maschinenkomponenten unter
Einsatz von KI bietet einen erheblichen Mehrwert sowohl für Kunden als auch die
Maschinenhersteller. Sie führen zu einer neuen Definition der
Kundenschnittstelle und erlauben ein ganz neues Portfolio an wichtigen
Dienstleistungen wie vorbeugender Wartung", sagt Dr. Stephan Timmermann,
Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. "Die KI-Plattform des Unternehmens ermöglicht
eine Anlagenüberwachung, die weit über einzelne Komponenten wie Pumpen
hinausgeht."
Serviceangebot erweitert
KSB bietet mit dem "KSB Guard Monitoring Service" bereits jetzt eine etablierte
Lösung zur Pumpenüberwachung. Die Technologie von ai-omatic erweitert diesen
Ansatz auf komplette Maschinenparks bis hin zu ganzen Industrieanlagen. "Damit
können wir unseren Kunden ein ganzheitliches Anlagen-Monitoring aus einer Hand
anbieten", so Dr. Timmermann.
In gemeinsamen Kundenprojekten zeigt sich heute der Erfolg der Partnerschaft.
Die Daten der KSB-Sensorik fließen in die Software von ai-omatic ein und werden
dort mit KI-basierten Modellen ausgewertet. Für die Kunden hat das viele
Vorteile: Ungeplante Stillstände von Anlagen lassen sich durch frühzeitiges
Erkennen von Abweichungen reduzieren. Die Wartungsmannschaften werden entlastet,
ein Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels. Darüber hinaus lässt sich die
Instandhaltung optimieren, weil der Austausch von Anlagenbauteilen zum
bestmöglichen Zeitpunkt stattfindet.
Wachsender Markt für Predictive Maintenance
Der Markt für KI-gestützte vorbeugende Wartung wächst jährlich um bis zu 30
Prozent. Besonders Branchen mit kontinuierlichen Produktionsprozessen wie
Chemie, Industrie, Energie und Stahl setzen auf entsprechende Lösungen, da
Ausfälle hier hohe Folgekosten verursachen. KI bietet dabei einen erheblichen
Mehrwert. "Das Unternehmen ai-omatic verfügt über ein innovatives, in der Praxis
erprobtes Produkt, das perfekt zu unserer Digitalstrategie passt", erläutert Dr.
Timmermann.
Zukauf statt Eigenentwicklung
Die erhöhte Beteiligung ist zugleich ein klares "Win-Win"-Modell für alle
Beteiligte. "Durch die Integration des Produktes von ai-omatic verkürzen wir die
Entwicklungszeit der KSB-eigenen Steuerungs- und Überwachungsplattform
erheblich. Gleichzeitig unterstützen wir ai-omatic in der Professionalisierung
ihres Marktzuganges, indem wir dem Unternehmen die KSB-Vertriebskompetenz und
das zugehörige Netzwerk zur Verfügung stellen", sagt Dr. Timmermann.
KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. Der
Konzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenen
Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünf
Kontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800
Mitarbeitern einen Umsatz von über 3 Mrd. EUR erzielt
Pressekontakt:
Sonja Ayasse
Tel + 49 6233 86-3118
Mobil +49 151 22953838
mailto:sonja.ayasse@ksb.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6257279
OTS: KSB SE & Co. KGaA
ISIN: DE0006292006
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie
Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 1.085 auf Tradegate (17. April 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um +5,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,43 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 966,41 Mio..
KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu KSB - 629200 - DE0006292006
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Muckelius schrieb 01.08.25, 15:18
mitdiskutieren »
von boersengefluester.de
KSB: Volatile Bewegungen
Muckelius schrieb 27.06.25, 19:01
beide Aktiengattungen sind in den letzten Tagen gefragt. 900 Euro sind in Sicht. Der Kurs der Vorzüge hat erstmals sei langer Zeit die Stämme überholt...mitdiskutieren »
debull schrieb 16.06.25, 16:52
https://nutzer.comdirect.de/inf/news/detail.html?ID_NEWS=1149211695&BLOCKSIZE=30&DATE_END=&DATE_START=&FROM=&ID_SUPPLIER=DPA_AFX&ID_SUPPLIER=AKTIENCHECK&ID_SUPPLIER=BUSINESSWIRE&NAME_PORTFOLIO=&NEWS_CATEGORY=&NEWS_HASH=2744b69d1255b011d2588f8b5ff697593ec399f8&OFFSET=2&RANGE=24H®ION=&SEARCH_VALUE=&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDINGmitdiskutieren »
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