KSB erhöht seine Beteiligung an ai-omatic (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 1.085 auf Tradegate (17. April 2026, 11:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um +5,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,43 %. Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 966,41 Mio.. KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte KSB AG KSB -0,46 % Aktie 1 Aufrufe heute Muckelius 27.03.26, 19:36

Frankenthal (ots) -- Anteil an ai-omatic solutions auf 47 Prozent ausgebaut- Ganzheitliche Lösung zur vorausschauenden Wartung industrieller Anlagen- Wartungscockpit basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) mit hohem Mehrwertin der AnlagenbetreuungDer Pumpen- und Armaturenhersteller KSB treibt seine Digitalstrategie konsequentvoran. Das Unternehmen baut seine strategische Partnerschaft mit ai-omaticsolutions deutlich aus und erhöht seine Beteiligung an dem Hamburger KI-Start-upvon bisher 5 Prozent auf nun 47 Prozent. Mit dem Schritt vertieft KSB dieZusammenarbeit im Bereich KI-gestützter Serviceplattformen.Bereits die erste Beteiligung Anfang 2024 zeigte klare technologische undgeschäftliche Vorteile. "Die digitale Vernetzung von Maschinenkomponenten unterEinsatz von KI bietet einen erheblichen Mehrwert sowohl für Kunden als auch dieMaschinenhersteller. Sie führen zu einer neuen Definition derKundenschnittstelle und erlauben ein ganz neues Portfolio an wichtigenDienstleistungen wie vorbeugender Wartung", sagt Dr. Stephan Timmermann,Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. "Die KI-Plattform des Unternehmens ermöglichteine Anlagenüberwachung, die weit über einzelne Komponenten wie Pumpenhinausgeht."Serviceangebot erweitertKSB bietet mit dem "KSB Guard Monitoring Service" bereits jetzt eine etablierteLösung zur Pumpenüberwachung. Die Technologie von ai-omatic erweitert diesenAnsatz auf komplette Maschinenparks bis hin zu ganzen Industrieanlagen. "Damitkönnen wir unseren Kunden ein ganzheitliches Anlagen-Monitoring aus einer Handanbieten", so Dr. Timmermann.In gemeinsamen Kundenprojekten zeigt sich heute der Erfolg der Partnerschaft.Die Daten der KSB-Sensorik fließen in die Software von ai-omatic ein und werdendort mit KI-basierten Modellen ausgewertet. Für die Kunden hat das vieleVorteile: Ungeplante Stillstände von Anlagen lassen sich durch frühzeitigesErkennen von Abweichungen reduzieren. Die Wartungsmannschaften werden entlastet,ein Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels. Darüber hinaus lässt sich dieInstandhaltung optimieren, weil der Austausch von Anlagenbauteilen zumbestmöglichen Zeitpunkt stattfindet.Wachsender Markt für Predictive MaintenanceDer Markt für KI-gestützte vorbeugende Wartung wächst jährlich um bis zu 30Prozent. Besonders Branchen mit kontinuierlichen Produktionsprozessen wieChemie, Industrie, Energie und Stahl setzen auf entsprechende Lösungen, daAusfälle hier hohe Folgekosten verursachen. KI bietet dabei einen erheblichenMehrwert. "Das Unternehmen ai-omatic verfügt über ein innovatives, in der Praxiserprobtes Produkt, das perfekt zu unserer Digitalstrategie passt", erläutert Dr.Timmermann.Zukauf statt EigenentwicklungDie erhöhte Beteiligung ist zugleich ein klares "Win-Win"-Modell für alleBeteiligte. "Durch die Integration des Produktes von ai-omatic verkürzen wir dieEntwicklungszeit der KSB-eigenen Steuerungs- und Überwachungsplattformerheblich. Gleichzeitig unterstützen wir ai-omatic in der Professionalisierungihres Marktzuganges, indem wir dem Unternehmen die KSB-Vertriebskompetenz unddas zugehörige Netzwerk zur Verfügung stellen", sagt Dr. Timmermann.KSB ist ein international führender Hersteller von Pumpen und Armaturen. DerKonzern mit seiner Zentrale in Frankenthal ist mit eigenenVertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf fünfKontinenten vertreten. Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 mit rund 16.800Mitarbeitern einen Umsatz von über 3 Mrd. EUR erzieltPressekontakt:Sonja AyasseTel + 49 6233 86-3118Mobil +49 151 22953838mailto:sonja.ayasse@ksb.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100499/6257279OTS: KSB SE & Co. KGaAISIN: DE0006292006