DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 128 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auftakt des Streaming-Anbieters in das neue Geschäftsjahr sei hervorragend ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch das erhöhte Jahresziel für den Free Cashflow werte er positiv./rob/edh/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,89 % und einem Kurs von 82,36EUR auf Tradegate (17. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Markus Leistner

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

