Diginex - Aktie zeigt Schwäche - 17.04.2026

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Diginex mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -76,42 % hinnehmen.

Die Diginex Aktie ist bisher um -2,95 % auf 0,4600€ gefallen. Das sind -0,0140 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute bei der Diginex Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +5,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,16 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Diginex einen Rückgang von -87,24 %.

Diginex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,61 % 1 Monat -13,16 % 3 Monate -76,42 % 1 Jahr -96,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Diginex Aktie

Stand: 17.04.2026, 12:13 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die fundamentale Belastung durch die angekündigte Transaktion: massive Aktienverwässerung via Deal und Reverse Split zur NASDAQ-Qualifikation. Diskutiert wird die faire Bewertung von ca. 0,40–0,60 USD vs. Kurs, das Risiko weiterer Verluste nach der Anpassung, Finanzierung via Aktien sowie mögliche Delisting-/Übernahme-Szenarien und Investorenreaktionen von Halten vs. Verkaufen.

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.