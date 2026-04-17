Deutsche Rohstoff Aktie heute im Minus (91,80€) - 17.04.2026

Die Deutsche Rohstoff Aktie notiert aktuell bei 91,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,70 € entspricht. Die Talfahrt der Deutsche Rohstoff Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 91,80€, mit einem Minus von -2,86 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Obwohl die Deutsche Rohstoff Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +109,50 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -3,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Rohstoff +94,06 % gewonnen.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,76 % 1 Monat +10,23 % 3 Monate +109,50 % 1 Jahr +196,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

Stand: 17.04.2026, 12:14 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und die Almonty-Beteiligung an DRAG. Es wird diskutiert, ob DRAG nach den Conference Calls 2025 dreistellige Kurse erreichen könnte; der Almonty-Wertzuwachs beeinflusst DRAG. Weitere Themen: Sangdong-Wolfram, Wolfram-Marktknappheit, Insiderwissen sowie mögliche Maßnahmen wie Aktienrückkäufe, Schuldentilgung oder Sonderdividende.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 463,50 Mio. € wert.

Gesprengte Lieferketten, geopolitische Spannungen und der Rohstoffhunger durch KI, Energiewende und Rüstung machen kritische Metalle zum dominierenden Börsenthema.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,71 %. Equinor notiert im Minus, mit -2,28 %. ENI notiert im Minus, mit -0,66 %. Shell verliert -1,40 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -0,38 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.