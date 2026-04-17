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    AKTIE IM FOKUS

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    Rally bei Delivery Hero geht weiter - Uber kauft Prosus-Anteile

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero legt Rallye fort nach Uber-Anteilskauf
    • Prosus Anteil sinkt von 27 auf 22 Prozent muss abgeben
    • Aktien stiegen in drei Tagen um 18 Prozent über 20 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Rally bei Delivery Hero geht weiter - Uber kauft Prosus-Anteile
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag an ihre jüngste Erholungsrally angeknüpft. Frischen Rückenwind brachte die Nachricht, dass der US-Fahrdienstleister Uber ein 4,5 Prozent großes Aktienpaket übernimmt, dass der Großaktionär Prosus kartellrechtlich bedingt verkaufen muss.

    Im frühen Xetra-Handel wurden die Titel von Delivery Hero vor diesem Hintergrund nochmals um bis zu 6,4 Prozent höher gehandelt, zuletzt war das Plus dort dann noch knapp 4 Prozent groß. Die jüngste Rally der Papiere geht damit in die Fortsetzung: In den vergangenen drei Tagen waren sie schon in der Summe um 18 Prozent gestiegen bis über die 20-Euro-Marke. Diese festigten die Aktien nun mit einem Hoch seit Ende Februar, das am Morgen 21,42 Euro betrug.

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    Die Unsicherheit darüber, was nach der Übernahme des Konkurrenten Just Eat Takeaway durch Prosus mit dessen Delivery Hero-Anteilen passiert, ist schon längere Zeit bei Anlegern und Analysten ein kritisches Thema. Investoren drängen bei Delivery Hero angesichts schwacher Kursentwicklung außerdem auf strategische Entscheidungen. Im März war der Kurs mit 14,80 Euro auf einem Rekordtief angekommen.

    Der Ausbau der Beteiligung von Uber sei eine interessante Entwicklung, schrieb Andrew Ross von der Barclays Bank. Da der Anteil von Prosus durch den Deal von 27 auf 22 Prozent sinke, müsse Prosus noch weitere Anteile loswerden. Es blieben damit noch viele Unwägbarkeiten in einer "speziellen Konstellation" bei dem Essenslieferdienst, resümierte Ross.

    Giles Thorne von Jefferies zeigte sich verblüfft von dem Verkauf des Prosus-Pakets. Er hatte es am Vortag noch ins Spiel gebracht, dass eine Übernahme von Delivery Hero durch Prosus wieder wahrscheinlicher werde. Der Experte verwies auf einen Artikel in der "Financial Times", wonach die Europäische Union die größte Lockerung der Fusionsvorschriften seit Jahrzehnten plane, um "globale Marktführer aufzubauen, die es mit US-amerikanischen und chinesischen Konkurrenten aufnehmen können".

    Nur einen Tag später müsse er nun anerkennen, dass es wohl nicht zu einer Übernahme von Delivery Hero durch Prosus kommt, fuhr Thorne fort. Das große Rätselraten um die Zukunft von Delivery Hero gehe also weiter. An eine Offerte von Uber glaubt der Experte nicht.

    Die Prosus-Anteile reagierten am Freitag weniger stark auf die Nachrichten, zuletzt legten sie in Amsterdam um 0,7 Prozent zu. Der Uber-Kurs steigt derweil im vorbörslichen New Yorker Handel um 1,3 Prozent./tih/la/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 20,02 auf Tradegate (14. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +5,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 133,80 Mrd..




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