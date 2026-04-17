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    Hisbollah behält 'Hände am Abzug'

    Für Sie zusammengefasst
    • Hisbollah hält weiter die Finger am Abzug
    • Im Schnitt 49 Operationen täglich durchgeführt
    • Angriffe auf Stellungen und Städte bis Tel Aviv
    Hisbollah behält 'Hände am Abzug'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Die Kämpfer der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon werden nach eigenen Angaben "ihre Hände am Abzug" behalten. In einer Stellungnahme der Schiitenorganisation hieß es, man bleibe wachsam gegenüber "dem Verrat und der Heimtücke des Feindes."

    Seit Beginn des Krieges habe die Miliz der Organisation durchschnittlich 49 Operationen pro Tag durchgeführt. Mehr als 2.000 Militäroperationen seien veröffentlicht worden, hieß es weiter. Dabei handele es sich um Konfrontationen mit israelischen Truppen im Südlibanon sowie um Angriffe auf deren Stellungen und Militärstützpunkten in Israel. Ihre Operationen hätten auch auf israelische Orte und auf Städte wie Tel Aviv abgezielt./arj/DP/stw





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    Hisbollah behält 'Hände am Abzug' Die Kämpfer der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon werden nach eigenen Angaben "ihre Hände am Abzug" behalten. In einer Stellungnahme der Schiitenorganisation hieß es, man bleibe wachsam gegenüber "dem Verrat und der Heimtücke des Feindes." …
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