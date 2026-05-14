Börsen an Christi Himmelfahrt
KEIN Börsenfeiertag: Handelszeiten am 14. Mai 2026 aber teilweise anders!
Trotz des gesetzlichen Feiertags bleiben die Börsen an Christi Himmelfahrt in Deutschland geöffnet – mit teils geänderten Handelszeiten. An der Wall Street findet der Handel am 14. Mai 2026 normal statt. Die Details.
Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt
14. Mai, 2026: Normaler Handelstag (Xetra: 08:00 bis 22:00 Uhr; Frankfurt: 09:00 bis 17:30 Uhr)
Elektronische Handelsplätze
Tradegate Exchange (Berlin)
14. Mai, 2026: Handel von 07:30 bis 20:00 Uhr MESZ.
Quotrix (Düsseldorf)
14.Mai, 2026: Handel von 8:00 – 22:00 Uhr MESZ.
Gettex (München)
14. Mai, 2026: Normaler Handelstag (7:30 Uhr bis 23:00 Uhr MESZ).
Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)
14. Mai, 2026: Normaler Handelstag (7:30 Uhr bis 23:00 Uhr MESZ).
USA: NYSE & Nasdaq
Christi Himmelfahrt ist an US-Börsen ein normaler Handelstag.
14. Mai, 2026: Normaler Handelstag (15:30 bis 22:00 Uhr MESZ).
Großbritannien
14. Mai, 2026: Normaler Handelstag.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion