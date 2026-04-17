Truist gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

CHARLOTTE, N.C., 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Anleger können heute um 8 Uhr ET per Webcast oder Telefon wie folgt an der Live-Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals 2026 teilnehmen:

Webcast: app.webinar.net/7W4qlGD2wzg





app.webinar.net/7W4qlGD2wzg Einwahl: 1-877-883-0383, Vorwahl 4353788

Die Gewinnveröffentlichung, die Investorenpräsentation, einschließlich eines Anhangs mit den Non-GAAP-Angaben und Truists Quartalsbericht für das erste Quartal 2026, der detaillierte Finanzpläne enthält, sind auf der Investor-Relations-Website von Truist auf https://ir.truist.com/earnings verfügbar. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht 30 Tage lang auf der Website zur Verfügung.