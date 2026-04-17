Truist gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt
CHARLOTTE, N.C., 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Anleger können heute um 8 Uhr ET per Webcast oder Telefon wie folgt an der Live-Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals 2026 teilnehmen:
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Webcast: app.webinar.net/7W4qlGD2wzg
- Einwahl: 1-877-883-0383, Vorwahl 4353788
Die Gewinnveröffentlichung, die Investorenpräsentation, einschließlich eines Anhangs mit den Non-GAAP-Angaben und Truists Quartalsbericht für das erste Quartal 2026, der detaillierte Finanzpläne enthält, sind auf der Investor-Relations-Website von Truist auf https://ir.truist.com/earnings verfügbar. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht 30 Tage lang auf der Website zur Verfügung.
Informationen zu Truist
Truist Financial Corporation ist ein zweckorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich dafür einsetzt, bessere Lebensbedingungen sowie Gemeinschaften zu inspirieren und aufzubauen. Mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, verfügt Truist in vielen der stark wachsenden Märkte in den USA über führende Marktanteile und bietet über seine Geschäftsbereiche für Firmenkunden und Privatkunden ein breites Spektrum an Produkten sowie Dienstleistungen an. Dazu gehören Privatkunden- und Kleinunternehmensbanking, Firmenkundengeschäft sowie das Bankgeschäft für Großunternehmen, Investment Banking und Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr sowie spezialisierte Kreditgeschäfte. Truist gehört zu den zehn größten Geschäftsbanken und verfügte zum 31. März 2026 über eine Bilanzsumme von 549 Milliarden US-Dollar. Truist Bank, Mitglied der FDIC. Equal Housing Lender (Kreditgeber für gleichberechtigten Zugang zu Wohnraum). Weitere Informationen zu Truist erhalten Sie auf Truist.com.
Die Truist Financial Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 41,92EUR auf Tradegate (16. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.