Investment Chancen abseits des Silicon Valley

Afrika umfasst knapp 20 Prozent der Weltbevölkerung, rund 6% des kaufkraftbereinigten globalen BIP ist in den meisten deutschen Depots aber vermutlich sogar mit Null gewichtet. Und das obwohl der Kontinent dynamisch wächst und eine neue Ära der Transformation die traditionsreichsten Konzerne des afrikanischen Kontinents erfasst hat. Während die „Old Economy“ mit radikalen Effizienzprogrammen kämpft, schlagen Technologie-Pioniere die Brücke zwischen klassischer Finanzwelt und digitalem Alpha. Grund für mich sich Investment Chancen auf dem Kontinent anzusehen.

Die Daten-Alchemisten von Sandton

Discovery Ltd. unter der Leitung des Gründers Adrian Gore hat das Prinzip der Versicherung revolutioniert. Mit dem „Vitality“-Modell hat das Unternehmen einen sogenannten „Data Moat“ – einen Schutzwall aus Daten – errichtet, der auf über 60 Millionen Lebensjahren an Verhaltensdaten basiert. „Discovery ist kein reiner Versicherer mehr, es ist eine Technologieplattform, die Gesundheit monetarisiert“, fassen Analysten zusammen. Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz in Zusammenarbeit mit Google Cloud will das Unternehmen nun von Gruppen-Interventionen zu hyper-personalisierten Echtzeit-Empfehlungen übergehen. Der Erfolg gibt ihnen recht: Die bankrotte „Valley of Death“-Phase der hauseigenen Digitalbank wurde überwunden; Discovery Bank schreibt schwarze Zahlen und gilt als neuer Wachstumsmotor.

MTN und die „Network-as-a-Service“ Vision

Die MTN Group, geboren aus dem demokratischen Aufbruch Südafrikas im Jahr 1994, steht vor ihrer vielleicht grössten Transformation. Weg von simplen Gesprächsminuten, hin zu digitaler Infrastruktur und Fintech-Dominanz. Mit 70 Millionen aktiven Nutzern ihrer „MoMo“-Plattform (Mobile Money) ist MTN faktisch zur wichtigsten Bank für Millionen von Menschen ohne klassisches Bankkonto geworden. Das strategische Ziel „Ambition 2030“ sieht vor, Glasfasernetze und Funkmasten in eigene Einheiten auszugliedern, um deren Wert für Investoren sichtbar zu machen. Doch über dem Erfolg schwebt ein juristisches Damoklesschwert: Eine Markenrechtsklage in Höhe von 4 Milliarden Euro belastet die Stimmung der Anleger.

Premium-Einzelhandel: Woolworths und das „R100-Versprechen“

Zuletzt blickt die Branche gespannt auf Woolworths Holdings. Nach dem schmerzhaften, aber strategisch wichtigen Ausstieg aus dem Australien-Abenteuer mit David Jones hat sich das Unternehmen wieder auf seine Stärken besonnen: High-End-Lebensmittel und Mode für das gehobene Segment. Bemerkenswert ist die aggressive Zielsetzung für den neuen CEO Sam Ngumeni: Ein Bonus-Anreiz von 100 Millionen Rand ist an das Ziel gekoppelt, den Aktienkurs bis 2031 auf 100 Rand zu verdoppeln. Woolworths setzt dabei verstärkt auf vertikale Integration – wie den Kauf des Zulieferers in2food – um die Lieferkette zu sichern und Innovationszyklen zu beschleunigen.

iMaps-Fazit: Ein Kontinent im Aufbruch

Afrikas Top-Unternehmen zeigen eine bemerkenswerte Resilienz gegenüber makroökonomischen Stürmen. Ob durch technologische Innovation bei MTN und Discovery oder durch operative Exzellenz bei Tiger Brands, Old Mutual und Standard Bank – die Botschaft an die globalen Märkte ist klar: Der afrikanische Riese schläft nicht mehr, er programmiert seine Zukunft neu. Für Investoren bietet dieses Spannungsfeld aus tiefer Unterbewertung und klaren Wachstums-Katalysatoren eine seltene Gelegenheit, am „afrikanischen Alpha“ teilzuhaben.



Eine detaillierte Besprechung der interessantesten Afrika-Investments findet sich auch auf meinem Podcast unter:



https://www.youtube.com/watch?v=yIMAoHDj1mU



Disclaimer: Die vorgestellten Aktien sind allesamt im iMaps Investment Universum enthalten und damit investierbar und zugelassen um Basiswert-Bestandteile von iMaps Zertifikaten an der EUWAX Stuttgart zu sein. Es gibt sicherlich noch weitere spannende Investmentmöglichkeiten am afrikanischen Kontinent, die Voreinschränkung war aber nur solche Aktien zu screenen die auch für deutsche Anleger investierbar sind.