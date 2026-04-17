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    Umfrage zu Preisen

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    Angst vor Einschränkungen im Alltag

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Spritpreise lösen starke Alltagsängste aus
    • 58 Prozent zeigen große Ängste laut Forsa
    • vzbv fordert Stromsteuersenkung und Transparenz
    Umfrage zu Preisen - Angst vor Einschränkungen im Alltag
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - Die hohen Spritpreise lösen einer Umfrage zufolge bei vielen Menschen die Sorge aus, sich im Alltag künftig finanziell einschränken zu müssen. 58 Prozent der Befragten haben eher große oder sogar sehr große Angst davor, wie aus der Umfrage hervorgeht, die das Institut Forsa im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) durchgeführt hat. Befragt wurden dafür zwischen dem 9. und dem 13. April rund 1.000 Menschen.

    "Gerade Menschen mit geringem Einkommen und viele Familien haben kaum noch finanziellen Spielraum", teilte vzbv-Vorständin Ramona Pop mit. "Die Bundesregierung muss jetzt handeln: mit spürbaren Entlastungen wie der Senkung der Stromsteuer und mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen, um ungerechtfertigte Preiserhöhungen aufzudecken und für faire Preise im Supermarkt zu sorgen."/maa/DP/stw





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