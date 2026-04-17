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    Dividenden im Fokus

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    Dividendenkracher mit +9,57 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

    Mit einer Dividendenrendite von +3,04 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Dividenden im Fokus - Dividendenkracher mit +9,57 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
    Foto: adobe.stock.com

    Orrstown Financial Services ist eine regionale US-Bankholding mit Fokus auf Privat- und Firmenkunden in Pennsylvania/Maryland. Hauptangebote: Einlagen, Kredite, Hypotheken, Vermögensverwaltung, Treasury-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Community-Banking. Wichtige Wettbewerber: Fulton Financial, M&T Bank, PNC. USP: lokale Verankerung, persönliche Betreuung, kurze Entscheidungswege.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Orrstown Financial Services nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Orrstown Financial Services gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,57 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,09 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Orrstown Financial Services investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +49,54 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Orrstown Financial Services verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,04 %.
    Mit +3,04 % Dividendenrendite bietet Orrstown Financial Services ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,57 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Orrstown Financial Services für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,04 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,09.
    Orrstown Financial Services weißt eine Marktkapitalisierung von 635,68 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,04 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Orrstown Financial Services Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -0,31 % verliert die Orrstown Financial Services Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,04 %, eine Investition von etwa 32.895 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,200000 +13,21 % +3,04 %
    2025 1,060000 +23,26 % +3,27 %
    2024 0,860000 +7,50 % +2,83 %
    2023 0,800000 +5,26 % +3,76 %
    2022 0,760000 0,00 % +3,02 %

    Warum Orrstown Financial Services für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,04 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +9,57 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 9,09
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Orrstown Financial Services

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    +86,71 %
    +189,29 %
    ISIN:US6873801053WKN:A0X8NN
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    Verfasst von Markt Bote
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