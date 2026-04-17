Dividendenkracher mit +9,57 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Orrstown Financial Services ist eine regionale US-Bankholding mit Fokus auf Privat- und Firmenkunden in Pennsylvania/Maryland. Hauptangebote: Einlagen, Kredite, Hypotheken, Vermögensverwaltung, Treasury-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Community-Banking. Wichtige Wettbewerber: Fulton Financial, M&T Bank, PNC. USP: lokale Verankerung, persönliche Betreuung, kurze Entscheidungswege.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Orrstown Financial Services nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Orrstown Financial Services gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,04 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,57 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,09 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Orrstown Financial Services investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +49,54 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Orrstown Financial Services verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,04 %.

Mit +3,04 % Dividendenrendite bietet Orrstown Financial Services ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,57 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Orrstown Financial Services für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,04 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,09.

Orrstown Financial Services weißt eine Marktkapitalisierung von 635,68 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,04 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.