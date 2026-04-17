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    Salesforce Aktie überzeugt mit Kursplus - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um +2,21 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie überzeugt mit Kursplus - 17.04.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Die Salesforce Aktie notiert aktuell bei 157,22 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,21 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,40  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +2,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 157,22. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salesforce Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,01 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +7,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salesforce um -31,90 % verloren.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,69 %
    1 Monat -10,16 %
    3 Monate -20,01 %
    1 Jahr -30,45 %
    Stand: 17.04.2026, 12:46 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 923 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,43 Mrd. € wert.

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    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

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    +129,24 %
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    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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