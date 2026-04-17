Salesforce Aktie überzeugt mit Kursplus - 17.04.2026

Die Salesforce Aktie notiert aktuell bei 157,22€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,21 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,40 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +2,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 157,22€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Salesforce Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,01 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +7,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,16 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salesforce um -31,90 % verloren.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,69 % 1 Monat -10,16 % 3 Monate -20,01 % 1 Jahr -30,45 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 17.04.2026, 12:46 Uhr

Es gibt 923 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,43 Mrd. € wert.

Eine neue Cloud-Allianz mit AWS treibt Oracle an, während auch der Softwaresektor insgesamt wieder Fahrt aufnimmt.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Microsoft und Co.

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,80 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,56 %. SAP legt um +4,59 % zu

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Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.