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    Autofahrer schwenken um

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    Benzin-Schock in Deutschland: Wer jetzt vom Spritfrust profitiert

    Hohe Spritpreise treiben deutsche Käufer zu E-Autos. Vor allem BYD und MG profitieren, doch auch Renault mischt plötzlich kräftig mit.

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    Autofahrer schwenken um - Benzin-Schock in Deutschland: Wer jetzt vom Spritfrust profitiert
    Foto: OpenAI

    Deutsche Käufer sind aufgrund steigender Kraftstoffpreise daran interessiert, chinesische Elektroautomarken zu kaufen, berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf den Online-Marktplatz Carwow. Laut dem Bericht verzeichneten Kaufanfragen für BYD im ersten Quartal mit 135 Prozent den schnellsten Anstieg. So zeigten potenzielle Käufer das größte Interesse an den elektrisch betriebenen SUVs von BYD und dem günstigen Kleinwagen Dolphin, also Modelle, die ein gutes Preis‑Leistungs‑Verhältnis bieten und sofort verfügbar sind.

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    Laut Reuters profitieren neben BYD vor allem andere chinesische Autohersteller wie MG von SAIC Motor von den höheren Benzinpreisen. Zudem machen der relative Preisvorteil und die kurze Lieferzeit die Autos für viele Privatkäufer attraktiv. Auch aus diesem Grund wollen BYD und MG ihr Händlernetz in Deutschland deutlich ausweiten, um Kunden näher an Verkaufs‑ und Servicepunkte zu bringen. BYD peilt rund 350 Standorte bis Ende 2026 an, MG etwa 230.

    Laut Carwow stiegen im ersten Quartal 2026 die Anfragen für batterieelektrische Autos um rund 184 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Reuters schreibt zugleich, dass genau dieses Umfeld auch europäischen Herstellern in die Karten spielt, weil günstige E-Modelle und kurze Lieferzeiten plötzlich deutlich attraktiver wirken. In der EU stieg der Anteil batterieelektrischer Neuzulassungen in Januar bis Februar 2026 auf 18,8 Prozent. In Deutschland legten Elektroauto-Zulassungen in diesem Zeitraum um 26,3 Prozent zu, Plug-in-Hybride um 23,8 Prozent, während Benziner in Deutschland um 22,8 Prozent zurückgingen, wie der Europäische Automobilherstellerverband ACEA mitteilte. 

    Renault meldete für 2025 in Europa einen Anstieg seiner Elektroverkäufe um 72,2 Prozent auf 151.939 Fahrzeuge. Der Renault 5 E-Tech war dabei laut Unternehmen das zweitbestverkaufte Elektroauto im europäischen Privatkundengeschäft, und Elektroautos machten bereits 20,2 Prozent der Renault-Pkw-Verkäufe aus. Für 2026 setzt Renault seine Elektrooffensive mit weiteren Modellen fort.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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