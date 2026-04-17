EchoStar Registered (A) Aktie heute im Plus - 17.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von EchoStar Registered (A). Mit einer Performance von +3,42 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,48 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der EchoStar Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,48 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 115,74€, mit einem Plus von +3,42 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

EchoStar Corp. (A) ist ein US-Satelliten- und Kommunikationsanbieter, fokussiert auf Satelliteninfrastruktur, Breitband- und IoT-Dienste (u.a. Hughes Network Systems). Hauptprodukte: Satellitenbreitband, VSAT-Lösungen, Managed Services. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player. Konkurrenten: Viasat, SES, Intelsat, Starlink. USP: starke Position im Ka-Band-Breitband und im Unternehmens-/Behördensegment.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die EchoStar Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die EchoStar Registered (A) Aktie damit um +13,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die EchoStar Registered (A) um +23,56 % gewonnen.

Während EchoStar Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,20 %.

EchoStar Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,07 % 1 Monat +17,03 % 3 Monate +8,55 % 1 Jahr +497,17 %

Informationen zur EchoStar Registered (A) Aktie

Stand: 17.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 158 Mio. EchoStar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,24 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von EchoStar Registered (A)

Eutelsat Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,40 %. SES Global Cert. (A) notiert im Plus, mit +1,02 %.

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Ob die EchoStar Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EchoStar Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.