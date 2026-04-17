Silber mit Rally: +1,14 % in 24h auf 79,32 USD

+1,14 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,18 % 1 Monat -1,99 % 3 Monate -12,18 % 1 Jahr +141,56 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 79,32. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,90817USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 79,32USD ein Wert von 30.615,4USD geworden – ein Gewinn von +206,15 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber sachlich gemischt zu bewerten: Beitrag 1 meldet gute physische Marktbedingungen (Junk-Silber ca. 10–20% unter Spot, gute Ankaufpreise). Beitrag 2 verweist auf potenzielle Volatilität trotz Defizit. Lynx-Analysen liefern fundamentale/technische Perspektiven. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert; Stimmung bleibt vorsichtig.