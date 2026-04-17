Silberpreis
Silber mit Rally: +1,14 % in 24h auf 79,32 USD
Silber springt um +1,14 % nach oben auf 79,32 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,18 %
|1 Monat
|-1,99 %
|3 Monate
|-12,18 %
|1 Jahr
|+141,56 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,90817USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 79,32USD ein Wert von 30.615,4USD geworden – ein Gewinn von +206,15 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber sachlich gemischt zu bewerten: Beitrag 1 meldet gute physische Marktbedingungen (Junk-Silber ca. 10–20% unter Spot, gute Ankaufpreise). Beitrag 2 verweist auf potenzielle Volatilität trotz Defizit. Lynx-Analysen liefern fundamentale/technische Perspektiven. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert; Stimmung bleibt vorsichtig.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|371,20EUR
|-0,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,47EUR
|-0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,52EUR
|-0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|410,48EUR
|+1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,54EUR
|-0,49 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|628,20EUR
|+0,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|388,80EUR
|-0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,80EUR
|-0,19 %
|Long
|1
|0,00
|130,34EUR
|-0,32 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,076EUR
|+0,31 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.