BARCLAYS stuft ALSTOM auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Alstom nach einem enttäuschenden Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Dies sei die zweite große Warnung des Zugherstellers innerhalb von drei Jahren, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -18,48 % und einem Kurs von 16,10EUR auf Tradegate (17. April 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,50
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,50
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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