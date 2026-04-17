    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    AKTIE IM FOKUS

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netflix brechen vorbörslich ein - Gewinnprognose enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix Aktien fallen vorbörslich um über zehn Prozent
    • Operativer Ausblick liegt unter Analystenerwartung
    • Abgang von Reed Hastings beendet 29-jährige Ära
    AKTIE IM FOKUS - Netflix brechen vorbörslich ein - Gewinnprognose enttäuscht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Gewinnprognose hat die Aktien von Netflix am Freitag stark unter Druck gesetzt. Im vorbörslichen US-Handel sackten sie um mehr als zehn Prozent ab. Damit dürfte die jüngste Erholung der Papiere des Streaming-Riesen vorerst ein Ende finden. Seit Ende Februar waren sie bis zum Handelsschluss am Donnerstag um mehr als 40 Prozent gestiegen, seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 15 Prozent zu Buche. Vom Rekordhoch Ende Juni vergangenen Jahres bei 134,12 US-Dollar sind die Netflix-Aktien aber dennoch ein Fünftel entfernt. Nun droht der Rutsch zurück unter die 200-Tage-Chartlinie, einem Indikator für den langfristigen Trend.

    Netflix stellte für das laufende Quartal lediglich einen operativen Gewinn von 79 US-Cent je Aktie in Aussicht, während Analysten im Schnitt mit einer Prognose von 84 Cent gerechnet hatten. Nachdem sich Netflix aus dem Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers zurückgezogen hatte, hätten einige Investoren auf größere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, schrieb Citigroup-Analyst Jason Bazinet. Stattdessen habe Netflix die Jahresprognose beibehalten, keine Änderung an der Strategie zur Nutzung der Finanzmittel signalisiert und obendrein mit dem Ausblick aufs laufende Quartal enttäuscht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    90,41€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    111,63€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 13,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aus Sicht von Markus Leistner von der DZ Bank wiegt außerdem der Abschied des Mitgründers und Verwaltungsratsvorsitzenden Reed Hastings schwer. Der 65-Jährige will sich nach Ablauf seines Mandats im Juni nicht mehr zu Wiederwahl stellen. Damit werde das Ende einer 29-jährigen Ära eingeläutet, kommentierte Leistner. Er lobte allerdings die Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Netflix habe mit einem hohen Gewinn überzeugt, auch die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelzufluss sei positiv. Ein deutlicher Kursrückgang sei daher eine Einstiegschance.

    JPMorgan-Experte Doug Anmuth sprach ebenfalls von einer Kaufgelegenheit angesichts der Kursschwäche. Sein positiver Blick auf Netflix habe sich nicht geändert. Zwar könne er die Enttäuschung wegen der unveränderten Prognose für 2026 verstehen, allerdings sei der Jahresauftakt stark gewesen. Auch bei James Heaney vom Analysehaus Jefferies schrillen in der Folge nicht die Alarmglocken. Nach dem zuletzt guten Lauf der Netflix-Aktie seien die Erwartungen unter anderem an die Marge übertrieben optimistisch gewesen. Fundamental habe sich die Situation für den Streaming-Riesen nicht verschlechtert.

    Barclays-Analyst Kannan Venkateshwar warnte jedoch, dass das Risiko zu hoher Erwartungen an Netflix mehr als nur ein kurzfristiges Problem sein könnte. Seit sich das Unternehmen nur noch gelegentlich zu konkreten Abonnentenzahlen äußere, sei die Beurteilung ohnehin schwieriger geworden. Venkateshwar zeigte sich zudem von der Umsatzprognose fürs laufende Quartal irritiert. Ein etwas langsameres Wachstum sei mit Blick auf die jüngsten Preiserhöhungen etwas überraschend - zumal Netflix im Auftaktquartal im asiatisch-pazifischen Markt stark zugelegt habe./niw/tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,78 % und einem Kurs von 81,55 auf Tradegate (17. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 345,16 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +34,51 %/+63,85 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Netflix brechen vorbörslich ein - Gewinnprognose enttäuscht Eine enttäuschende Gewinnprognose hat die Aktien von Netflix am Freitag stark unter Druck gesetzt. Im vorbörslichen US-Handel sackten sie um mehr als zehn Prozent ab. Damit dürfte die jüngste Erholung der Papiere des Streaming-Riesen vorerst ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     