Warburg Research hebt Ziel für Wacker Neuson auf 30 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 19,82 auf Tradegate (17. April 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +3,70 %/+48,15 % bedeutet.