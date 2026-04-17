ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Wacker Neuson auf 30 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Kursziel von 24 auf 30 Euro
- Einstufung durch Warburg Research auf Buy belassen
- Auftragseingang und US-Geschäft deutlich verbessert
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson von 24 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumaschinenhersteller dürfte ein solides erstes Quartal auf dem Niveau des Schlussquartals 2025 hingelegt haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang sollte sich verbessert haben, genau wie das US-Geschäft./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 19,82 auf Tradegate (17. April 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +3,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..
Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +3,70 %/+48,15 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 30 Euro
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Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012
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Ich habe die Einstiegschance heutezu 17,18 genutzt!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Da hast du etwas wichtiges angesprochen, die Bewertung muss auch ohne Übernahmefantasie zeitnah erreichbar / angemessen sein.
Manitou: KGV 7,2