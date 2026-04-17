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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Ziel für Easyjet auf 415 Pence - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Easyjet Kursziel von 440 auf 415 Pence
    • Einstufung bleibt Outperform trotz Kurszielsenkung
    • Analyst kürzt Ertragsprognosen wegen Treibstoff
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Easyjet auf 415 Pence - 'Outperform'
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 440 auf 415 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane kappte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis des Billigfliegers für das laufende und die kommenden Geschäftsjahre um durchschnittlich mehr als ein Drittel. Hauptgrund seien die gestiegenen Treibstoffpreise. Allerdings würden die harten Zeiten auch wieder vorübergehen. Das Abwärtsrisiko sei begrenzt und eine Verbesserung des geopolitischen Umfelds könnte eine Erholung antreiben./rob/niw/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:45 / EDT

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    ISIN:GB00B7KR2P84WKN:A1JTC1
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 4,33 auf Tradegate (17. April 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,5714GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -33,48 %/+10,86 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 415 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 415,00£, was eine Steigerung von +10960,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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