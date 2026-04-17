RBC senkt Ziel für Easyjet auf 415 Pence - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 4,33 auf Tradegate (17. April 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,99 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,5714GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -33,48 %/+10,86 % bedeutet.