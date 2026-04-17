ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 9 Euro - 'Underweight'
- Barclays senkt Kursziel Thyssenkrupp auf 9,00 Euro
- Einstufung von Thyssenkrupp bleibt Underweight
- Geopolitische Risiken aus Nahost dämpfen Nachfrage
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Geschäftszahlen der europäischen Stahlproduzenten dürften sich im ersten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal verbessert haben, allerdings nur leicht, schrieb Tom Zhang in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die geopolitischen Risiken aus Nahost dürften hinsichtlich der Nachfrage nicht außer Acht gelassen werden. Für Thyssenkrupp schraubte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr etwas nach unten./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 8,714 auf Tradegate (17. April 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,39 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +10,11 %/-0,90 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 9 Euro
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Kein Gas aus Russland kein Gas aus Nahost, die Speicher sind fast leer, aber Reiche sagt es reicht für alle.
Zitat von bama91:
https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/thyssenkrupp-aktie-gewinnt-neuer-deal-im-stahlsegment-1036010332