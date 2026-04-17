Barclays senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 9 Euro - 'Underweight'

Kein Gas aus Russland kein Gas aus Nahost, die Speicher sind fast leer, aber Reiche sagt es reicht für alle.

Das Großverbraucher wie die Stahlindustrie die Speicher in ein paar Wochen leergesaugt haben falls nichts neues kommt

sollte klar sein. Nun kommt eine Kältewelle auf uns zu und der Gasverbrauch wird steigen.

China und Indien brauchen es selbst von da kommt wohl nichts.

ThyssenKrupp Steel ist auf Gas angewiesen, ist mal kein Gas da gehen die Anlagen kaputt.

Die neue DRI Anlage ist bei den hohen Energiepreisen gar nicht mehr tragbar wer soll das bezahlen??

den Inder sehen wir nicht wieder dafür ist der andere Inder noch da der auf fallende Kurse wettet.

Hier werden wohl noch Gewinnwarnungen kommen das muss einkalkuliert werden.

Und die Mitarbeiter sind stinkesauer und werden sich mit aller Macht gegen Massenentlassungen zur Wehr setzen.

Die Wasserstofftochter geht auch am Stock denn es kommen keine Aufträge.

Die Marinetochter kackt an der 100 Euro Marke ab da ist auch nicht mehr zu holen.

Ich hab das Gefühl das es ein schwieriges Jahr wird.

Glückauf