Deutsche Bank Research hebt Aurubis-Ziel auf 168 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 184,4 auf Tradegate (17. April 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +9,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,35 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 176,00EUR was eine Bandbreite von -30,48 %/-5,88 % bedeutet.