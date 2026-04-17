ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Aurubis-Ziel auf 168 Euro - 'Hold'
- Deutsche Bank erhöht Aurubis Kursziel auf 168 Euro
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielanhebung
- Erholung im zweiten Halbjahr durch Metallpreise
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 153 auf 168 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern dürfte im zweiten Geschäftsquartal unter anderem von höheren Metallpreisen profitiert haben, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich die günstige Entwicklung bei Schwefelsäure und Schrott größtenteils erst im kommenden Jahr bemerkbar machen dürfte, könne bereits im zweiten Halbjahr eine Verbesserung für Aurubis spürbar sein./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 184,4 auf Tradegate (17. April 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +9,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,35 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 176,00EUR was eine Bandbreite von -30,48 %/-5,88 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 168 Euro
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