ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 118 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Netflix auf 118
- Einstufung bleibt Overweight laut Studie von Anmuth
- Mögliche Kursschwäche sieht JPMorgan als Kaufchance
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 120 auf 118 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein positiver Blick auf den Streaming-Riesen habe sich nicht geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Enttäuschung einiger Börsianer, dass Netflix seine Jahresziele nicht erhöht habe, könne er aber verstehen. Eine mögliche Kursschwäche biete eine Kaufgelegenheit./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:21 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,67 % und einem Kurs von 81,65 auf Tradegate (17. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 350,86 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +33,14 %/+62,19 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 118 US-Dollar
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Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
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Und aktuell bin 19,4% im Plus mit der Aktie 😉.
Ich denke immer an die Beitrage hier vor den Übernahmepläne, von daher ist vermutlich noch Luft nach oben.
Um jedoch auch Deine Frage zu beantworten, ich nutze Netflix und finde das Angebot vielfältig.
Grok erklärt es dir