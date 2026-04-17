ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Netflix auf 128 Dollar - 'Buy'
- Jefferies senkt Netflix Kursziel auf 128 US-Dollar
- Einstufung bleibt Buy trotz verfehlter Erwartungen
- Erwartungen an Marge zu optimistisch nach Kursrallye
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Riese habe zwar die Erwartungen verfehlt, die Alarmglocken würden nun aber nicht schrillen, schrieb James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie seien die Erwartungen unter anderem an die Marge übertrieben optimistisch gewesen./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,67 % und einem Kurs von 81,65 auf Tradegate (17. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 350,86 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +32,72 %/+61,68 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 128 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Und aktuell bin 19,4% im Plus mit der Aktie 😉.
Ich denke immer an die Beitrage hier vor den Übernahmepläne, von daher ist vermutlich noch Luft nach oben.
Um jedoch auch Deine Frage zu beantworten, ich nutze Netflix und finde das Angebot vielfältig.
Grok erklärt es dir