Jefferies senkt Ziel für Netflix auf 128 Dollar - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,67 % und einem Kurs von 81,65 auf Tradegate (17. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 350,86 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +32,72 %/+61,68 % bedeutet.