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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Netflix auf 128 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Netflix Kursziel auf 128 US-Dollar
    • Einstufung bleibt Buy trotz verfehlter Erwartungen
    • Erwartungen an Marge zu optimistisch nach Kursrallye
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Netflix auf 128 Dollar - 'Buy'
    Foto: Netflix

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Riese habe zwar die Erwartungen verfehlt, die Alarmglocken würden nun aber nicht schrillen, schrieb James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie seien die Erwartungen unter anderem an die Marge übertrieben optimistisch gewesen./rob/niw/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,67 % und einem Kurs von 81,65 auf Tradegate (17. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 350,86 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +32,72 %/+61,68 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 128 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 128,00$, was eine Steigerung von +30,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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