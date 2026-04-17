ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Netflix auf 110 Dollar - 'Equal Weight'
- Barclays senkt Netflix-Kursziel von 115 auf 110
- Einstufung bleibt Equal Weight, Kursreaktion negativ
- Jahresausblick bleibt, Abonnentenzahlen fehlen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion zeige das Risiko hoher Erwartungen an den Streaming-Riesen, was mehr als nur ein kurzfristiges Problem sein könnte, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix habe seinen Jahresausblick nicht angetastet, wobei eine Anhebung der Ziele am Markt erwartet worden sei. Seit sich das Unternehmen nicht mehr konkret zu Abonnentenzahlen äußere, sei die Beurteilung schwieriger geworden./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,67 % und einem Kurs von 81,65 auf Tradegate (17. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 350,86 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +33,14 %/+62,19 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 110 US-Dollar
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Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
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Und aktuell bin 19,4% im Plus mit der Aktie 😉.
Ich denke immer an die Beitrage hier vor den Übernahmepläne, von daher ist vermutlich noch Luft nach oben.
Um jedoch auch Deine Frage zu beantworten, ich nutze Netflix und finde das Angebot vielfältig.
Grok erklärt es dir