ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Easyjet auf 340 Pence - 'Underweight'
- JPMorgan senkt Easyjet-Kursziel auf 340 Pence
- Einstufung bleibt bei Underweight ohne Änderung
- Schwächere Nachfrage senkt Erwartungen wegen Kerosin
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 350 auf 340 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aussicht auf eine schwächere Nachfrage beim Billigflieger führe zu weiter gekappten Gewinnerwartungen, schrieb Harry J Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sowohl höhere Kerosinkosten als auch etwas schleppende Buchungen erwartet worden seien, falle das Ausmaß größer aus als gedacht./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 4,33 auf Tradegate (17. April 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,99 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,5714GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -33,48 %/+10,86 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 340 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
Das denkt die wallstreetONLINE Community über easyJet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134