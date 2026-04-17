Siemens
Aktionäre sollen bei nächster HV über Healthineers-Abspaltung bestimmen
- Siemens konkretisiert Abspaltung von Healthineers
- Aktionärsabstimmung geplant für Februar 2027
- Aktionäre erhalten Healthineers Aktien direkt
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat seinen Zeitplan für die Abspaltung eines größeren Anteils an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers konkretisiert. Aktionäre sollen bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Februar 2027 über die Trennung abstimmen, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Der Separierungsprozess sowie der Prozess der regulatorischen Klärung seien weit fortgeschritten, wobei eine endgültige Bestätigung zu regulatorischen Fragen noch ausstehe. Derzeit bereite Siemens eine Abspaltung nach dem deutschen Umwandlungsgesetz vor, bei der die Aktionäre von Siemens die Aktien der Siemens Healthineers direkt erhalten sollen. Dieser Ansatz biete den größtmöglichen Wert für die Aktionäre beider Unternehmen, hieß es.
Siemens hatte im vergangenen November angekündigt, sich mittelfristig von seiner Medizintechniktochter trennen zu wollen. Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers abgegeben werden. Aktionäre hatten schon länger eine Trennung gefordert, da Healthineers zu den anderen Geschäften keine Synergien aufweist und viel Kapital bindet. Siemens hatte zuletzt bereits immer wieder Aktien verkauft und hielt letzten offiziellen Angaben vom November noch circa 67 Prozent. Mittelfristig strebt Siemens eine reine Finanzbeteiligung an.
Siemens und Siemens Healthineers haben laut Mitteilung erhebliche Fortschritte bei der Vorbereitung der geplanten Direktabspaltung gemacht. Dazu zählen die Vorbereitung der Transaktion sowie die Überprüfung aller wesentlicher vertraglicher Beziehungen./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 38,45 auf Tradegate (17. April 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +8,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 194,80 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von -10,31 %/+32,49 % bedeutet.
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Das finde ich richtig klasse!!!
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Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.