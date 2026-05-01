Börsenfeiertag
Börsen am Tag der Arbeit: Handelszeiten am 01. Mai 2026!
Am Tag der Arbeit bleiben deutsche Börsen geschlossen. An der Wall Street findet der Handel am 01. Mai 2026 normal statt. Die Details.
Foto: Z6944 Sascha Steinach - dpa-Zentralbild
Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt
01. Mai, 2026: Handelsfreier Tag.
Elektronische Handelsplätze
Tradegate Exchange (Berlin)
01. Mai, 2026: Handelsfreier Tag.
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Quotrix (Düsseldorf)
01.Mai, 2026: Handelsfreier Tag.
Gettex (München)
01. Mai, 2026: Handelsfreier Tag.
Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)
01. Mai, 2026: Handelsfreier Tag.
USA: NYSE & Nasdaq
Der Tag der Arbeit ist an US-Börsen ein normaler Handelstag.
01. Mai, 2026: Normaler Handelstag (15:30 bis 22:00 Uhr MESZ).
Großbritannien
01. Mai, 2026: Normaler Handelstag.
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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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