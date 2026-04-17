Delivery Hero Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 17.04.2026

Mit einer Performance von +6,50 % konnte die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +7,50 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,230€, mit einem Plus von +6,50 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Delivery Hero Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,03 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +29,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,34 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -12,17 % verloren.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +29,65 % 1 Monat +29,34 % 3 Monate -20,03 % 1 Jahr -16,67 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Stand: 17.04.2026, 13:37 Uhr

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,36 Mrd. € wert.

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zum Wochenschluss zuversichtlich geblieben. Nach der jüngsten Rückkehr des Dax über die 24.000-Punkte-Marke stieg der deutsche Leitindex bis zum Freitagmittag um 0,7 Prozent auf 24.322 Punkte. "Der …

Die Aktien von Delivery Hero haben am Freitag an ihre jüngste Erholungsrally angeknüpft. Frischen Rückenwind brachte die Nachricht, dass der US-Fahrdienstleister Uber ein 4,5 Prozent großes Aktienpaket übernimmt, dass der Großaktionär Prosus …

Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenslieferdienst Delivery Hero auf. Der Großaktionär Prosus verkauft kartellrechtlich bedingt rund 13,6 Millionen Aktien von Delivery Hero an das US-Unternehmen, wie die …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.