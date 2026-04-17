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    Delivery Hero Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 17.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Delivery Hero Aktie bisher um +6,50 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Besonders beachtet! - Delivery Hero Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 17.04.2026
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.04.2026

    Mit einer Performance von +6,50 % konnte die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +7,50 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,230, mit einem Plus von +6,50 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Delivery Hero Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,03 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +29,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,34 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -12,17 % verloren.

    Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +29,65 %
    1 Monat +29,34 %
    3 Monate -20,03 %
    1 Jahr -16,67 %
    Stand: 17.04.2026, 13:37 Uhr

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,36 Mrd. € wert.

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    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    +6,09 %
    +29,65 %
    +29,34 %
    -20,03 %
    -16,67 %
    -38,35 %
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