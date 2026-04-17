Meta Critical Minerals gibt Abschluss seiner überzeichneten Privatplatzierung mit Unterstützung der führenden New Yorker Investmentbank Revere Securities als strategischem Berater bekannt

17. April 2026 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Meta Critical Minerals Inc. (vormals Troy Minerals Inc.) (das „Unternehmen“) (CSE: MTTA; OTCQB: MTTAF; FWB: VJ3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit der Emission von 32.363.893 Wertpapiereinheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,20 $ pro Einheit mit einem Gesamtbruttoerlös von insgesamt 6.472.778 $ (die „Platzierung“) nun abgeschlossen hat. Die Platzierung war überzeichnet und das Platzierungsvolumen wurde aufgrund der enormen Nachfrage entsprechend aufgestockt.

Revere Securities LLC, eine führende Investmentbank mit Sitz in New York, übernahm im Rahmen der Platzierung eine zentrale Rolle als strategischer Berater.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant (ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,30 $ pro Stammaktie, sofern es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit kommt.

Die Warrants unterliegen dem Recht auf Vorverlegung der Ausübungsfrist, was bedeutet, dass bei einem Schlusskurs von mindestens 0,45 $ innerhalb eines Zeitraums von 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen für das Unternehmen nach einem solchen Ereignis jederzeit die Möglichkeit besteht, die Inhaber der Warrants schriftlich (über eine Pressemitteilung) darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Warrants am 30. Tag nach der entsprechenden Mitteilung um 17 Uhr (Ortszeit Vancouver) verfallen, sofern sie nicht davor von den Inhabern ausgeübt wurden. Nach Erhalt einer solchen Mitteilung haben die Inhaber der Warrants 30 Tage lang Zeit, um ihre Warrants auszuüben. Alle verbleibenden und nicht ausgeübten Warrants werden danach ungültig.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen ein Vermittlungshonorar bezahlt, das sich aus einem Barbetrag in Höhe von 331.224,50 $ (Finder Fee) und insgesamt 1.656.123 Finder Warrants, die zu den gleichen Bedingungen wie die Warrants der Platzierung ausgeübt werden können, zusammensetzt.

Was die Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“ („MI 61-101“) betrifft, so gibt das Unternehmen bekannt, dass es sich bei der Platzierung um eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei (Related Party Transaction) gemäß MI 61-101 handelt, da sich eine firmeninterne Person (CEO und Direktor Rana Vig) an der Platzierung beteiligt und Wertpapiere gezeichnet hat. Die firmeninterne Person (Insider) hat 500.000 Einheiten gezeichnet, was gemäß der Platzierung einem Gesamterlös in Höhe von 100.000 $ entspricht. Das Unternehmen beruft sich diesbezüglich auf eine Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101, nachdem weder der faire Marktwert der Platzierung noch der faire Marktwert der gemäß Platzierung ausbezahlten Gegenleistung (sofern dies die nahestehende Partei betrifft) einen Wert von 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.