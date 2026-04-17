Börsen Update Europa - 17.04. - TecDAX stark +2,64 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.283,37 PKT und steigt um +0,90 %. Top-Werte: Nemetschek +9,28 %, AIXTRON +8,49 %, IONOS Group +6,45 % Flop-Werte: Aroundtown -1,42 %, Aurubis -1,26 %, TUI -1,12 %

Der DAX steht aktuell (13:59:37) bei 24.255,88 PKT und steigt um +0,66 %. Top-Werte: SAP +4,49 %, Scout24 +2,61 %, Deutsche Boerse +2,51 % Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -4,79 %, RWE -3,30 %, E.ON -1,83 %

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Der TecDAX steht bei 3.732,29 PKT und gewinnt bisher +2,64 %.

Top-Werte: Nemetschek +9,28 %, AIXTRON +8,49 %, TeamViewer +7,65 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -1,36 %, freenet -0,98 %, Draegerwerk -0,71 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.951,63 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: SAP +4,49 %, EssilorLuxottica +3,24 %, Hermes International +3,00 %

Flop-Werte: Mercedes-Benz Group -4,79 %, Siemens Energy -1,38 %, ENI -1,37 %

Der ATX bewegt sich bei 5.869,88 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,65 %, Oesterreichische Post +1,01 %, Andritz +0,88 %

Flop-Werte: OMV -2,25 %, voestalpine -1,67 %, UNIQA Insurance Group -1,03 %

Der SMI steht bei 13.224,85 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +2,55 %, CIE Financiere Richemont +2,02 %, Logitech International +1,45 %

Flop-Werte: Geberit -1,34 %, Amrize -0,59 %, Swisscom -0,35 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.290,84 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +4,04 %, EssilorLuxottica +3,24 %, Hermes International +3,00 %

Flop-Werte: ORANGE -3,52 %, Veolia Environnement -1,27 %, Carrefour -1,02 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.124,12 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Skanska (B) +2,02 %, SKF (B) +1,90 %, Getinge (B) +1,30 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,67 %, Telia Company -1,09 %, Sandvik -0,97 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.745,00 PKT und steigt um +0,97 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +4,38 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,47 %, Jumbo +1,01 %

Flop-Werte: Public Power -3,74 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,95 %, Coca-Cola HBC -1,14 %