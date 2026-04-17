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    Ex-'Welt'-Chef Burgard kehrt zurück zu Axel Springer

    Für Sie zusammengefasst
    • Jan Philipp Burgard wird Global Reporter in Tel Aviv
    • Beginn der Tätigkeit nach schwerer Herzoperation
    • Er ersetzt Constantin Schreiber und stärkt das Reporting
    Ex-'Welt'-Chef Burgard kehrt zurück zu Axel Springer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Chefredakteur der "Welt", Jan Philipp Burgard, wird Global Reporter beim Medienkonzern Axel Springer. Er soll künftig die Nahost-Berichterstattung mit Sitz in Tel Aviv verantworten, wie das Unternehmen mitteilte. Burgard trete die neue Aufgabe an, sobald er sich vollständig von einer schweren Herzoperation erholt habe.

    Er folgt auf den Journalisten Constantin Schreiber, der sich den Angaben zufolge künftig stärker auf Podcast-Formate konzentrieren und aus familiären Gründen von Deutschland aus arbeiten soll.

    Das sogenannte Global Reporters Network bündelt Reporterinnen und Reporter verschiedener Marken wie "Bild", "Welt" oder "Politico", um internationale Recherchen und Analysen markenübergreifend zu produzieren.

    Burgard hatte seinen Posten als Chefredakteur Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Medienberichte über ein angebliches Fehlverhalten wies er über seinen Anwalt als "nachweislich falsch" zurück und kündigte rechtliche Schritte an; auch der Konzern erklärte, entsprechende Hinweise hätten sich nicht erhärtet, und es lägen keine Beschwerden vor./svv/DP/nas






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