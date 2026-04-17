Ex-'Welt'-Chef Burgard kehrt zurück zu Axel Springer

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Chefredakteur der "Welt", Jan Philipp Burgard, wird Global Reporter beim Medienkonzern Axel Springer. Er soll künftig die Nahost-Berichterstattung mit Sitz in Tel Aviv verantworten, wie das Unternehmen mitteilte. Burgard trete die neue Aufgabe an, sobald er sich vollständig von einer schweren Herzoperation erholt habe.

Er folgt auf den Journalisten Constantin Schreiber, der sich den Angaben zufolge künftig stärker auf Podcast-Formate konzentrieren und aus familiären Gründen von Deutschland aus arbeiten soll.