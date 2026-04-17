Bitcoin vor Wochenend-Rallye: 75.608 USD – Altcoins ziehen mit? - 17.04.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,59 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 76.388,60USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,29 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,38 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,96 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,71 %, ETH/USD um +2,18 %, SOL/USD um +4,51 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +7,23 %.