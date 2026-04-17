Deutsche Bank meldet Verstöße gegen Russland-Sanktionen
- Deutsche Bank räumt Verstöße gegen Sanktionen ein
- Privatkunden aus Russland und Belarus über Limit
- Verstöße intern entdeckt und an Bundesbank gemeldet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat einem Medienbericht zufolge Verstöße gegen Russland-Sanktionen zugegeben. So sollen Privatkunden mit russischem oder belarussischem Pass mehr Guthaben auf Konten oder Depots bei der Bank unterhalten haben, als ihnen erlaubt war, berichtete der Branchendienst "Finanz-Szene". Der Dax-Konzern habe die Verstöße bei einer internen Prüfung entdeckt und selbst an die Deutsche Bundesbank als Aufsichtsbehörde gemeldet.
Seit einer Verschärfung der Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine dürfen Kunden aus Russland und Belarus demnach höchstens 100.000 Euro bei einer Bank in Deutschland unterhalten. Diese Schwelle kann aber ohne bewusstes Zutun überschritten werden, etwa wenn Vermögenswerte in einem Depot an Wert gewinnen.
Die Deutsche Bank erklärte auf Nachfrage der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX, sie überprüfe ihre Prozesse zur Einhaltung von Sanktionen fortlaufend. "Wann immer wir mögliche Schwachstellen identifizieren, ergreifen wir angemessene Maßnahmen zur Anpassung und Verbesserung unserer Prozesse und informieren die zuständigen Aufsichtsbehörden proaktiv." Zu Details wollte sich ein Deutsche-Bank-Sprecher offiziell nicht äußern./stw/als/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 27,90 auf Tradegate (17. April 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 54,18 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +22,16 %/+39,62 % bedeutet.
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Ich habe die DBK mit Kursziel 100+ auf dem Zettel. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:
- Der Euroraum sieht mehr Zinserhöhungen als Senkungen in den nächsten Jahren. Das Zins-Geschäft der Banken bleibt stark.
- KI/AI wird zu einem RADIKALEN Kahlschlag in der Verwaltung, den Backoffice-/Kontrollprozessen und in der Sachbearbeitung führen. Es werden perspektivisch 90% dieser Kosten wegfallen. Das wird die Bilanzen über Jahrzehnte aufbessern und neue ATH's bei den Banken bringen. DBK Ultra-Long!
Hohe Ölpreise und das Wachstum im KI-Sektor treiben laut Bank hauptsächlich die Gewinne in Technologie- und Energieunternehmen.
Dennoch bleiben Anleger skeptisch, trotz des optimistischen Ausblicks der Deutschen Bank.
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/die-deutsche-bank-erwartet-ein-gewinnwachstum-von-19-prozent-anleger-bleiben-dennoch-vorsichtig/
https://www.private-banking-magazin.de/deutsche-bank-baut-wealth-management-im-schweizer-markt-aus/