Apple Aktie steigt auf 226,75€ - 17.04.2026

Die Apple Aktie konnte bisher um +1,41 % auf 226,75€ zulegen. Das sind +3,15 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apple Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 226,75€, mit einem Plus von +1,41 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +3,15 % bei Apple.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +1,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,72 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Apple um -3,47 % verloren.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,82 % 1 Monat +3,72 % 3 Monate +3,15 % 1 Jahr +29,82 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 17.04.2026, 14:26 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,33 Bil. € wert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.04.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Apple glänzt in China mit starkem Wachstum bei seinen iPhone-Verkäufen. Was steckt hinter diesem Erfolg?

So schlagen sich die Wettbewerber von Apple

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,07 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,08 %. Samsung Electronics legt um +114,69 % zu

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Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.