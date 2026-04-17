tokentus investment AG: So funktionieren Ab- und Zuschreibungen im Portfolio
Im hochdynamischen Blockchain- und Kryptomarkt navigiert die tokentus investment AG Chancen und Risiken mit strenger Fair-Value-Bewertung und klaren Abschreibungsregeln.
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- tokentus investment AG ist ein Venture Capitalist im jungen, innovativen und sehr volatilen Blockchain- und Krypto-Markt.
- Werte der Beteiligungen (Equity, Wandeldarlehen, Kryptowährungen) werden pflichtgemäß an den beizulegenden Wert (Fair Value/anteiliger Eigenkapitalwert) angepasst.
- Abschreibungen erfolgen, wenn der beizulegende Wert dauerhaft unter dem Buchwert liegt; vollständige Abschreibungen z. B. bei Insolvenz oder Liquidation, teilweise bei anhaltenden Verlusten oder negativer Entwicklung.
- Im Umlaufvermögen werden Wertminderungen unabhängig davon vorgenommen, ob sie voraussichtlich dauerhaft oder nur vorübergehend sind.
- Der Krypto-Markt 2025 schwankte stark: Jahresbeginn ~3,8 Billionen USD, Tief bei 2,4 Mrd. USD, Allzeithoch im Oktober ~4,4 Billionen USD, Jahresende ~3,0 Billionen USD; diese Schwankungen beeinflussen die Portfoliobewertungen maßgeblich.
- Marktvolatilität macht sowohl notwendige Abschreibungen als auch potenzielle künftige Zuschreibungen (in gesetzlich zulässiger Höhe) möglich; Kontakt Investor Relations: Oliver Michel, CEO, Tel. +49 175 7222 351, oliver.michel@tokentus.com.
Der Kurs von tokentus investment lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,23 % im
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