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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie heute im Plus (333,95€) - 17.04.2026

    Am 17.04.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um +1,18 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie heute im Plus (333,95€) - 17.04.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Tesla. Mit einer Performance von +1,18 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tesla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 333,95, mit einem Plus von +1,18 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Obwohl sich die Tesla Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,61 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +10,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,56 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Tesla -15,84 % verloren.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,24 %
    1 Monat -4,56 %
    3 Monate -11,61 %
    1 Jahr +52,24 %
    Stand: 17.04.2026, 14:37 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um Tesla-Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen über Bodenbildung und Bruch des Abwärtstrends, Chart-Gap-Closing, potenzielle ATHs und Kursziele (468–474$ Gap, 530$ Best-Case); zudem wird die Bewertung durch Robotaxi/AI, SpaceX-Verknüpfung und regulatorische Risiken (FSD in China/Europa) hinterfragt.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Bil. € wert.

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    BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,84 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,34 %. NIO verliert -0,34 %

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +1,35 %
    +10,24 %
    -4,56 %
    -11,61 %
    +52,24 %
    +93,73 %
    +60,75 %
    +45,54 %
    +31.848,42 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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