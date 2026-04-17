JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ahmed Farman befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der von der britischen Regierung für 2028 angekündigten Abschaffung der Zusatzsteuer auf fossile Brennstoffe, die zur Stromerzeugung verwendet werden auf Energieversorger, die in erneuerbare Energien und Kernkraft investieren./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 56,22EUR auf Tradegate (17. April 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte