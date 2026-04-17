JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ahmed Farman befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der von der britischen Regierung für 2028 angekündigten Abschaffung der Zusatzsteuer auf fossile Brennstoffe, die zur Stromerzeugung verwendet werden auf Energieversorger, die in erneuerbare Energien und Kernkraft investieren./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 56,22EUR auf Tradegate (17. April 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,00 € , was eine Steigerung von +8,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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