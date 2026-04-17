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    Aktien New York Ausblick

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    Weitere Rekorde in Sicht - Kursrutsch bei Netflix

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones und Nasdaq vorbörslich deutlich im Plus
    • Irankrieg treibt Energiepreise und Zinsanstieg
    • Netflix enttäuscht mit schwächerem Quartalsausblick
    Aktien New York Ausblick - Weitere Rekorde in Sicht - Kursrutsch bei Netflix
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende einer starken Woche dürfte es für die US-Börsen am Freitag weiter aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor der Startglocke 0,8 Prozent höher bei 48.961 Punkten. Der Nasdaq 100 wird trotz deutlicher Kursverluste von Netflix 0,6 Prozent im Plus bei 26.488 Zählern erwartet. Damit würde der technologielastige Index das nächste Allzeithoch erreichen, er steuert auf ein Wochenplus von mehr als fünf Prozent zu. Auch für den marktbreiten S&P 500 dürfte die Rekordjagd weitergehen.

    "Die Hoffnung auf Frieden ist weiterhin da", stellte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf den Iran-Krieg fest. Möglicherweise sehr langwierige Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran führten aber dazu, dass Energiepreise und Inflationssorgen wieder steigen. Dies mache sich unter anderem in erneut anziehenden Zinsen bemerkbar, welche auch eine große Belastung für die Unternehmen seien. Vor diesem Zinshintergrund müssten die Anleger kritisch hinterfragen, ob sie den Iran-Krieg mit neuen Rekorden an den US-Börsen zu früh abgehakt haben, so Altmann.

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    Zuletzt wurden vor allem die konjunktursensiblen Tech-Aktien von den zunehmenden Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg angetrieben. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst ein baldiges Friedensabkommen in Aussicht gestellt. Hinzu kommen solide Unternehmensgewinne in der langsam anrollenden Berichtssaison und die Hoffnung, dass Künstliche Intelligenz die etablierten Geschäftsmodelle der Unternehmen nicht so stark gefährdet wie zuvor befürchtet.

    Infolge eines enttäuschenden Ausblicks sackten die Netflix-Aktien vorbörslich um 9,5 Prozent ab. Der Streaming-Riese stellte fürs laufende Quartal weniger operativen Gewinn in Aussicht als von Analysten erwartet. Sie waren von höheren Gewinnen nach der Aufgabe von Netflix im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ausgegangen. Einige Investoren hätten außerdem auf größere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, was nun aber beides ausblieb, schrieb Citigroup-Analyst Jason Bazinet.

    Auch Alcoa konnte mit Quartalszahlen nicht überzeugen. Der Aluminium-Konzern habe die Erwartungen vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (ber. Ebitda) verfehlt, schrieb JPMorgan-Experte Bill Peterson. Der Aluminiumabsatz leide neben der Saisonalität unter anderem auch unter den Folgen des Iran-Kriegs. Die Prognose bezeichnete Peterson zwar als solide, die Alcoa-Aktien büßten vorbörslich dennoch 1,6 Prozent ein.

    Die Papiere von Autoliv schnellten dagegen um 10,8 Prozent nach oben. Der schwedisch-amerikanische Hersteller von Auto-Sicherheitssystemen übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen, vor allem im März seien die Geschäfte stark gewesen. Autoliv verwies auf mögliche Vorzieheffekte bei Bestellungen, da Autobauer angesichts des unsicheren Marktumfelds frühzeitig ihre Lagerbestände aufstocken würden.

    Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Stifel für Onto Innovation trieb derweil die Aktien des Halbleiterunternehmens vorbörslich um 5,9 Prozent an./niw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,99 % und einem Kurs von 103 auf Tradegate (17. April 2026, 13:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 350,86 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +33,16 %/+62,21 % bedeutet.




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