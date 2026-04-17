BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 486EUR auf Tradegate (17. April 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte