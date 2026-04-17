BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 486EUR auf Tradegate (17. April 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00 € , was eine Steigerung von +23,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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