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    Bitcoin steigt auch höchsten Stand seit Februar

    Bitcoin steigt auch höchsten Stand seit Februar
    Foto: André François McKenzie - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin hat am Freitag weiter zugelegt und den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise 76.372 US-Dollar und damit so viel wie seit Anfang Februar nicht mehr. Am frühen Nachmittag wurde der Bitcoin wieder etwas tiefer bei 75.700 Dollar gehandelt.

    Zuletzt hat die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs die Risikofreude der Anleger verstärkt, von der auch Kryptowährungen profitieren konnten. Im Verlauf des Aprils hat der Bitcoin etwa zehn Prozent an Wert gewonnen. "Die Hoffnung auf ein mögliches finales Friedensabkommen zwischen Washington und Teheran nährt den Risikoappetit", beschrieb Analyst Timo Emden von Emden Research die Marktstimmung kurz vor dem Wochenende.

    Generell bleibt die weitere Entwicklung im Iran-Krieg ein bestimmender Faktor an den Finanzmärkten. Je nachdem wie sich die Nachrichtenlage über das Wochenende entwickelt ist nach Einschätzung des Analysten Emden "zwischen Fortsetzung der Rallye und abrupter Korrektur derzeit alles möglich".

    Trotz der Kursgewinne der vergangenen Wochen ist der Bitcoin aber weit von seinem Rekordhoch entfernt, das im vergangenen Oktober bei rund 126.000 Dollar erreicht worden war./jkr/nas

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