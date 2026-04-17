BARCLAYS stuft VINCI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für das erste Quartal hätten leicht über seiner konservativen Prognose gelegen, schrieb Pierre Rousseau in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 135,2EUR auf Tradegate (17. April 2026, 14:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Pierre Rousseau

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

