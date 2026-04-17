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IONOS Group Aktie klettert nach oben - +5,90 % - 17.04.2026
Am 17.04.2026 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um +5,90 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.
IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.
IONOS Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.04.2026
Mit einer Performance von +5,90 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +6,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,38€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der Kurs der IONOS Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,02 %.
Allein seit letzter Woche ist die IONOS Group Aktie damit um +19,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,27 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IONOS Group um -0,93 % verloren.
IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+19,52 %
|1 Monat
|+30,27 %
|3 Monate
|-2,02 %
|1 Jahr
|-3,78 %
Informationen zur IONOS Group Aktie
Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,96 Mrd. € wert.
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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.