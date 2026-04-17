Bechtle Aktie weiter aufwärts - 17.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,50 % konnte die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bechtle Aktie. Nach einem Plus von +0,33 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 32,04€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

Obwohl sich die Bechtle Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,15 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um +9,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Bechtle -29,21 % verloren.

Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,63 % 1 Monat +3,24 % 3 Monate -30,15 % 1 Jahr -11,59 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Stand: 17.04.2026, 14:56 Uhr

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,02 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bechtle

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,89 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +3,25 %. DATAGROUP notiert im Minus, mit -2,22 %. Accenture Registered (A) legt um +1,09 % zu

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Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.