CF Industries Holdings Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -6,07 % aktuell - 17.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die CF Industries Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,07 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,31 %, geht es heute bei der CF Industries Holdings Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

CF Industries Holdings ist ein führender US-Hersteller von Stickstoffdüngern (Ammoniak, Harnstoff, UAN) für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position in Nordamerika, profitiert von Erdgasvorteilen und großskaliger Produktion. Wichtige Wettbewerber: Nutrien, Yara, Mosaic, OCI. USP: kostengünstige Produktion, integrierte Logistik, Fokus auf kohlenstoffärmere Ammoniaklösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CF Industries Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +41,24 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um +3,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +60,51 % gewonnen.

Während CF Industries Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,77 %. Damit gehört CF Industries Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

CF Industries Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,15 % 1 Monat -2,88 % 3 Monate +41,24 % 1 Jahr +62,44 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Stand: 17.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 154 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,99 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von CF Industries Holdings

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,00 %. The Mosaic notiert im Minus, mit -1,38 %. K+S notiert im Minus, mit -4,84 %. Nutrien verliert -2,78 %

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Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.